Drievoudige sproeier, 055
Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Handige jetwisseling. Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en afgeven van het reinigingsmiddel.
Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en ongevoelig voor vuil. Comfortabele straalwisseling tussen hogedruk-puntstraal (0°), hogedruk-vlakstraal (25°) en lagedruk-vlakstraal (40°). Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en afgeven van het reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|55
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3