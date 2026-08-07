Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en ongevoelig voor vuil. Comfortabele straalwisseling tussen hogedruk-puntstraal (0°), hogedruk-vlakstraal (25°) en lagedruk-vlakstraal (40°). Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en afgeven van het reinigingsmiddel.