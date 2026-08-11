Drievoudige sproeier, 055

Eenvoudige straalwissel: draai de spuitmond voor hogedrukvlakstraal- (25°) of vlakstraal (40°). Met injector voor lagedrukstraal bij detergentgebruik. M18 x 1,5 aansluiting.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 55
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 055 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.