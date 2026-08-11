Drievoudige sproeier, 055
Eenvoudige straalwissel: draai de spuitmond voor hogedrukvlakstraal- (25°) of vlakstraal (40°). Met injector voor lagedrukstraal bij detergentgebruik. M18 x 1,5 aansluiting.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|55
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 055
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