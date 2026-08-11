Drievoudige sproeier, 055
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1,5.
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Robuust, met lange levensduur en vuilafstotend. Gemakkelijk schakelen tussen hogedrukpuntstraal (0°), hogedrukvlakstraal (25°) en lagedrukvlakstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1,5.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|55
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 055
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