Drievoudige sproeier, 100

Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.

Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Mondstukgrootte ( ) 100
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3