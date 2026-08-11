Drievoudige sproeier, 100
Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.
Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|100
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3