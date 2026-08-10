eco!Booster TR 060
!Booster: 50% meer oppervlaktecapaciteit dan de Kärcher Vlakstraal. Perfect voor gevoelige ondergronden. Geschikt voor koud- en warmwater hogedrukreinigers met sproeikopmaat 060.
De eco!Booster maakt indruk met een 50 procent hogere oppervlaktecapaciteit dan de Kärcher Powerdüse. Door de grotere straalbreedte is een efficiëntieverhoging mogelijk, wat leidt tot een lager energie- en waterverbruik. Gevoelige ondergronden zoals gepleisterde gevels of houten wanden worden voorzichtig gereinigd. De booster is geschikt voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft een sproeikopmaat van 060. Het revolutionaire sproeikopconcept zuigt lucht aan om de waterstraal te geleiden. Vooral in sectoren zoals de bouwsector of de voertuigreiniging zijn de uitstekende reinigingsresultaten die in kortere tijd worden bereikt van groot belang.
Kenmerken en voordelen
50% hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal
- Grondig, snel en duurzamer schoonmaken.
50% hogere waterefficiëntie¹⁾
- Waterbesparing.
50% hogere energie-efficiëntie¹⁾
- Energiesparend.
Zeer veelzijdig in gebruik
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Mondstukgrootte ( )
|60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
Toepassingen
- Gevelreiniging
- Gemeentelijke toepassingen, zoals het reinigen van gevels of hekken.
- Voertuigenreiniging
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
Reserveonderdelen eco!Booster TR 060
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.