Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0
Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.
Dankzij de ergonomische vorm is de kunststof elleboog in DN 35 voor stof- en waterzuigers ideaal en zeer comfortabel om vast te houden tijdens het stofzuigen. Het is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die meestal compatibel zijn met zuignappen die in 2017 of later zijn geproduceerd. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Aansluiting aan accessoirezijde
|kegel
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|clip 2.0
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|180 x 60 x 60