Dankzij de ergonomische vorm is de kunststof elleboog in DN 35 voor stof- en waterzuigers ideaal en zeer comfortabel om vast te houden tijdens het stofzuigen. Het is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die meestal compatibel zijn met zuignappen die in 2017 of later zijn geproduceerd. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.