Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0
Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.
Dankzij de antistatische eigenschappen vermindert de kunststof bocht in DN 35 elektrostatische oplading bij het stofzuigen, terwijl de geïntegreerde valse luchtschuif de duwkrachten vermindert bij het reinigen van hoogpolige of zeer dichte textielbekledingen. Het spruitstuk is ergonomisch optimaal en daardoor zeer comfortabel in de hand, is aan de slangzijde voorzien van een clip 2.0-aansluiting en zorgt zo over het algemeen voor compatibiliteit met droogzuigers van bouwjaar 2017 of later. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Uitvoering
|Antistatisch
|Aansluiting aan accessoirezijde
|kegel
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|clip 2.0
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|285 x 90 x 52
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Reserveonderdelen Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0
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