Extension cable RCX
De verlengkabel maakt het bij het laadstation of de RTK-antenne van de RCX mogelijk om de aansluiting op het stroomnet met 10 meter te verlengen.
Door de verlengkabel krijgt men meer flexibiliteit bij het plaatsen van het laadstation of de RTK-antenne. Als er geen stopcontact in de directe nabijheid van de gewenste plaatsingslocatie is, helpt de kabel om de afstand te overbruggen.
Kenmerken en voordelen
10 m meer actieradius voor het leggen van de stroomkabel
Kan worden gebruikt voor het laadstation of de RTK-antenne
Weerbestendigheid en beschermingsklasse blijven behouden
Specificaties
Technische gegevens
|Kabellengte (m)
|10
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5