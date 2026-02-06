Als integraal onderdeel van het geavanceerde, meerfasige filtersysteem – bestaande uit een grof-, fijn- en HEPA-filter – verwijdert dit fijnfilter effectief de kleinste stofdeeltjes, nog vóór het HEPA-filter. Dit garandeert maximale reinheid en een gezonder binnenklimaat. Voor een constant optimale prestatie raden wij aan om het filter regelmatig te reinigen door grof stof eruit te kloppen en indien nodig een zachte borstel te gebruiken. Voor een blijvend sterke zuigkracht vervangt u het fijnfilter om de 6 maanden.