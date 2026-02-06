Fijnfilter
Voor schone lucht en een langdurig krachtige prestatie van uw accustofzuiger: filtert de fijnste deeltjes uit de lucht en beschermt de motor.
Als integraal onderdeel van het geavanceerde, meerfasige filtersysteem – bestaande uit een grof-, fijn- en HEPA-filter – verwijdert dit fijnfilter effectief de kleinste stofdeeltjes, nog vóór het HEPA-filter. Dit garandeert maximale reinheid en een gezonder binnenklimaat. Voor een constant optimale prestatie raden wij aan om het filter regelmatig te reinigen door grof stof eruit te kloppen en indien nodig een zachte borstel te gebruiken. Voor een blijvend sterke zuigkracht vervangt u het fijnfilter om de 6 maanden.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig filtermateriaal
- Zorgt voor een maximale opname van deeltjes en dus voor een grondigere reiniging en schonere lucht in uw huis.
Geoptimaliseerde pasvorm
- Maakt een snelle en eenvoudige filtervervanging mogelijk, zonder tijd te verliezen.
Gemakkelijk te reinigen door uit te kloppen of af te borstelen
- Bespaart tijd en moeite bij het onderhoud van de accustofzuiger.
Beschermt de motor tegen stof en slijtage
- Verlengt de levensduur van de accustofzuiger en zorgt voor een blijvend krachtige zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|50 x 50 x 119