De filterreinigingstool voor de VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en de VC 7 Cordless yourMax apparaten maakt niet alleen een eenvoudige reiniging van het luchtinlaatfilter in slechts enkele handbewegingen mogelijk, maar vergroot ook de levensduur ervan. Het reinigen van het filter gaat bijna automatisch: plaats het eenvoudig in de filterreinigingstool en het handmatige rotatiemechanisme en gelijktijdige afzuiging zorgen voor een schoon filter. Let op: Het tweede luchtaanzuigfilter moet vooraf in het apparaat worden geplaatst. De exacte bevestiging zorgt voor een veilige pasvorm op het apparaat. Een luchtinlaatfilter is ook inbegrepen in de accessoires.