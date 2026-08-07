Filterset FCV 4
2-traps, betrouwbaar Duo! pure filtersysteem voor de Kärcher FCV 4 zuigmond, bestaande uit een vlakvouwfilter en een sponsfilter.
Het meertraps Duo!Pure-filtersysteem, bestaande uit een vlakvouwfilter en een sponsfilter, beschermt de FCV 4 stofzuigmop betrouwbaar tegen vocht en zorgt voor een uitstekende filtratie. Dankzij het zeer efficiënte plisséfilter worden zelfs de kleinste deeltjes in de lucht effectief opgevangen. Ideaal voor gebruik in de droge modus op tapijten en vloerkleden.
Kenmerken en voordelen
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Betrouwbare filtratie met vlakvouwfilter en sponsfilter
Gemakkelijk en snel te verwisselen
Veilig en duurzaam
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|60 x 70 x 30
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis