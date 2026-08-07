Het meertraps Duo!Pure-filtersysteem, bestaande uit een vlakvouwfilter en een sponsfilter, beschermt de FCV 4 stofzuigmop betrouwbaar tegen vocht en zorgt voor een uitstekende filtratie. Dankzij het zeer efficiënte plisséfilter worden zelfs de kleinste deeltjes in de lucht effectief opgevangen. Ideaal voor gebruik in de droge modus op tapijten en vloerkleden.