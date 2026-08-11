Filterzakken voor robotstation (3 x 2,5 l)
De hoogwaardige vliesfilterzakken zorgen voor een eenvoudige en hygiënische verwijdering van vuil en stof uit het station. Geschikt voor het zuigstation van de RVC 3 Comfort en RVM 4 Comfort.
De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn speciaal afgestemd op de zuigstations van de RVC 3 Comfort en RVM 4 Comfort en overtuigen door hun extreem robuuste materiaal en hoge stofretentie. Dit garandeert een constant hoge zuigkracht van het station, zodat de robotstofzuiger nog autonomer kan worden gebruikt. Bij de levering zijn drie zakken inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam vliesmateriaal
- Scheurvast vliesmateriaal dat zorgt voor een uitstekende stofopname en constante prestaties, vooral bij langdurig gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|130 x 150 x 25
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt