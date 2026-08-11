De filterzakken van scheurvast vliesmateriaal zijn speciaal afgestemd op de zuigstations van de RVC 3 Comfort en RVM 4 Comfort en overtuigen door hun extreem robuuste materiaal en hoge stofretentie. Dit garandeert een constant hoge zuigkracht van het station, zodat de robotstofzuiger nog autonomer kan worden gebruikt. Bij de levering zijn drie zakken inbegrepen.