Flexibele spletenzuigmond extra lang
Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
Of het nu gaat om moeilijk bereikbare of krappe ruimtes in de auto, het huis, de kelder of het tuinhuisje - de flexibele plintenzuigmond zorgt voor netheid tot in de laatste hoek. Dankzij het flexibele materiaal bereikt de kierenzuigmond gebieden die niet met de standaard kierenzuigmond kunnen worden gereinigd. Deze kierenzuigmond is geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
Kenmerken en voordelen
Spleetzuigmond van zacht en flexibel materiaal
- Kan gemakkelijk worden gebogen om plekken te bereiken die niet kunnen worden gereinigd met het standaard spleetmondstuk.
Extra lang mondstuk (mondstuklengte ca. 615 mm)
- Reikt diep in kieren die gereinigd moeten worden.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|NW 35
|Werkbreedte (mm)
|615
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|615 x 40 x 40
Compatibele apparaten
Actuele producten
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- NT 22/1 Ap
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Adv
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Adv Plus
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Adv HEPA
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Zijvakken in de auto