Van handstoomreiniger naar mopversie in slechts enkele seconden: De praktische EasyFix Large vloerreinigingsset voor de SC 1 Multi maakt het mogelijk. Bevestig gewoon de Universele dweil Large aan de EasyFix Large vloersproeier met behulp van het klittenbandsysteem en sluit de sproeier met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) aan op de SC 1 Multi - en de grondige reiniging van de harde vloer kan beginnen. De universele dweil met zijn speciale lusstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge dampdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone schoonmaakresultaten in hoeken en randen. De EasyFix grote vloerreinigingsset wordt standaard meegeleverd met de SC 1 Multi & Up.