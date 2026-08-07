Floor cleaning set SC1 Multi
Reiniging zonder contact met vuil: Met de EasyFix Grote vloerreinigingsset voor de SC 1 Multi kan de handstoomreiniger in een handomdraai worden veranderd in een mop.
Van handstoomreiniger naar mopversie in slechts enkele seconden: De praktische EasyFix Large vloerreinigingsset voor de SC 1 Multi maakt het mogelijk. Bevestig gewoon de Universele dweil Large aan de EasyFix Large vloersproeier met behulp van het klittenbandsysteem en sluit de sproeier met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) aan op de SC 1 Multi - en de grondige reiniging van de harde vloer kan beginnen. De universele dweil met zijn speciale lusstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge dampdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone schoonmaakresultaten in hoeken en randen. De EasyFix grote vloerreinigingsset wordt standaard meegeleverd met de SC 1 Multi & Up.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bevestiging van de EasyFix Large vloermondstukset op de SC 1 Multi
- Het EasyFix vloermondstuk kan, samen met de stoomreinigingsbuizen, snel en eenvoudig op het apparaat worden bevestigd.
Hoogwaardige fijnste vezels
- De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels