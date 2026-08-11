FR Classic DIY

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 1,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 300 x 140
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Reserveonderdelen FR Classic DIY 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.