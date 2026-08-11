FR Classic DIY
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 300 x 140
Accessoires
Reserveonderdelen FR Classic DIY
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.