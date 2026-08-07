FR TR 30 Classic

De robuuste Classic-oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde sproeikopset (2 × maat 018; extra sproeikoppen apart verkrijgbaar).

Specificaties

Technische gegevens

Diameter ( ) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen FR TR 30 Classic 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.