FR TR 30 Classic
De robuuste Classic-oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde sproeikopset (2 × maat 018; extra sproeikoppen apart verkrijgbaar).
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter ( )
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
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Reserveonderdelen FR TR 30 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.