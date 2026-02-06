Maakt hogedrukreiniging merkbaar eenvoudiger: het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool. Dankzij het innovatieve COMFORT!Hold-mechanisme wordt de benodigde knijpkracht tot wel 50 procent* verminderd. Dit gaat niet alleen spanning en vermoeidheidsverschijnselen tegen, maar verhoogt ook de productiviteit. Dit is vooral belangrijk bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken. Voor een nog efficiëntere reiniging kan reinigingsmiddel rechtstreeks via het spuitpistool worden aangebracht als de hogedrukreiniger een reinigingsmiddelinlaat heeft. De kinderbeveiliging maakt het ook eenvoudig om de trekker van het pistool vast te zetten en de handige Quick Connect-adapter maakt het eenvoudig om de hogedrukslang te installeren. Het spuitpistool is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot en met K 7. * Bij vergelijking van de benodigde kracht om de trekker van het nieuwe Kärcher COMFORT!Hold-spuitpistool en bij de standaard Kärcher-spuitpistolen in te knijpen. De exacte waarde varieert afhankelijk van het gebruikte apparaat.