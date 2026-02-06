G 180 Q COMFORT!Hold pistool

Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool voor hogedrukreinigers biedt maximaal comfort door de benodigde knijpkracht te verminderen.

Maakt hogedrukreiniging merkbaar eenvoudiger: het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool. Dankzij het innovatieve COMFORT!Hold-mechanisme wordt de benodigde knijpkracht tot wel 50 procent* verminderd. Dit gaat niet alleen spanning en vermoeidheidsverschijnselen tegen, maar verhoogt ook de productiviteit. Dit is vooral belangrijk bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken. Voor een nog efficiëntere reiniging kan reinigingsmiddel rechtstreeks via het spuitpistool worden aangebracht als de hogedrukreiniger een reinigingsmiddelinlaat heeft. De kinderbeveiliging maakt het ook eenvoudig om de trekker van het pistool vast te zetten en de handige Quick Connect-adapter maakt het eenvoudig om de hogedrukslang te installeren. Het spuitpistool is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot en met K 7. * Bij vergelijking van de benodigde kracht om de trekker van het nieuwe Kärcher COMFORT!Hold-spuitpistool en bij de standaard Kärcher-spuitpistolen in te knijpen. De exacte waarde varieert afhankelijk van het gebruikte apparaat.

Kenmerken en voordelen
COMFORT!Hold mechanisme
  • Ontlast de spieren, verhoogt het comfort en draagt ​​zo bij aan een hogere productiviteit.
Quick Connect
  • Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
  • Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Reinigingsmiddel wordt zonder spuitlans rechtstreeks via het pistool aangebracht
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Spoelmondstuk direct op het spuitpistool (zonder spuitlans)
  • Efficiënte en snelle verwijdering van het losgemaakte vuil.
Kinderbeveiliging
  • Spuitpistool is geblokkeerd
Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 7 met Quick Connect-aansluiting.
  • Perfect voor latere upgrades en vervangingen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 548 x 191 x 38
