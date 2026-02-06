G 180 Q COMFORT!Hold pistool
Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool voor hogedrukreinigers biedt maximaal comfort door de benodigde knijpkracht te verminderen.
Maakt hogedrukreiniging merkbaar eenvoudiger: het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool. Dankzij het innovatieve COMFORT!Hold-mechanisme wordt de benodigde knijpkracht tot wel 50 procent* verminderd. Dit gaat niet alleen spanning en vermoeidheidsverschijnselen tegen, maar verhoogt ook de productiviteit. Dit is vooral belangrijk bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken. Voor een nog efficiëntere reiniging kan reinigingsmiddel rechtstreeks via het spuitpistool worden aangebracht als de hogedrukreiniger een reinigingsmiddelinlaat heeft. De kinderbeveiliging maakt het ook eenvoudig om de trekker van het pistool vast te zetten en de handige Quick Connect-adapter maakt het eenvoudig om de hogedrukslang te installeren. Het spuitpistool is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot en met K 7. * Bij vergelijking van de benodigde kracht om de trekker van het nieuwe Kärcher COMFORT!Hold-spuitpistool en bij de standaard Kärcher-spuitpistolen in te knijpen. De exacte waarde varieert afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Kenmerken en voordelen
COMFORT!Hold mechanisme
- Ontlast de spieren, verhoogt het comfort en draagt zo bij aan een hogere productiviteit.
Quick Connect
- Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Reinigingsmiddel wordt zonder spuitlans rechtstreeks via het pistool aangebracht
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Spoelmondstuk direct op het spuitpistool (zonder spuitlans)
- Efficiënte en snelle verwijdering van het losgemaakte vuil.
Kinderbeveiliging
- Spuitpistool is geblokkeerd
Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 7 met Quick Connect-aansluiting.
- Perfect voor latere upgrades en vervangingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|548 x 191 x 38
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
Niet meer leverbare producten
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.360 Car Care Kit
- K 3
- K 3 Follow Me
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 3.450
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Home