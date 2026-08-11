De robuuste RCX-maairobot is van zichzelf al goed beschermd tegen regen en zon, maar de garage kan de levensduur van het apparaat nog verder verlengen. Het stevige kunststof dak beschermt tegen zware neerslag en zonnestraling, wat de uitstraling en functionaliteit van het apparaat behoudt. Het dak van de garage kan worden opengeklapt om de robotmaaier in het laadstation comfortabel te bedienen. Het opzetten van de garage is in enkele handelingen gedaan en deze kan met de 4 meegeleverde grondpennen stevig op de grond worden vastgezet.