Garage RCX
Door de garage wordt de RCX-maairobot beschermd tegen regen en zon. Het dak van de garage kan worden opengeklapt om de maairobot in het laadstation te bedienen.
De robuuste RCX-maairobot is van zichzelf al goed beschermd tegen regen en zon, maar de garage kan de levensduur van het apparaat nog verder verlengen. Het stevige kunststof dak beschermt tegen zware neerslag en zonnestraling, wat de uitstraling en functionaliteit van het apparaat behoudt. Het dak van de garage kan worden opengeklapt om de robotmaaier in het laadstation comfortabel te bedienen. Het opzetten van de garage is in enkele handelingen gedaan en deze kan met de 4 meegeleverde grondpennen stevig op de grond worden vastgezet.
Kenmerken en voordelen
Bescherming tegen weersinvloeden
- De robotmaaier is beschermd tegen regen en zon onder de garage.
- De levensduur van de robotmaaier kan worden verlengd door de bescherming.
Eenvoudig te installeren
- De garage kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd.
- De garage kan snel en stevig aan de grond worden bevestigd met behulp van de 4 meegeleverde haringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|885 x 625 x 380