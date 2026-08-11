Het haakse mondstuk (4 mm) is ideaal voor het reinigen van complexe structuren zoals ondersnijdingen en gebieden met grote hoeken. Hij buigt de straal 30° af. Het mondstuk is volledig van kunststof gemaakt met behulp van een innovatief 3D-printproces. Hierdoor kan de spuitmond de best mogelijke reinigingsprestaties leveren, omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperkingen van conventionele productiemethoden. Het mondstuk heeft een snelwisselsysteem en kan ook gemakkelijk worden verlengd. Hiervoor kunnen de apart verkrijgbare verlengstukken voor haakse sproeiers worden gebruikt.