Verlengstuk voor de L2P schuine mondstukken. Het verlengstuk is volledig van kunststof om beschadiging van het reinigingsvoorwerp te voorkomen. De schroefdraad is echter versterkt met metaal om een lange levensduur te garanderen. Het verlengstuk is 100 millimeter lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.