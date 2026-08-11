Haakse spuitmondverlenging, 100mm
Verlengstuk voor de L2P haakse sproeiers. Het verlengstuk is 100 mm lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.
Verlengstuk voor de L2P schuine mondstukken. Het verlengstuk is volledig van kunststof om beschadiging van het reinigingsvoorwerp te voorkomen. De schroefdraad is echter versterkt met metaal om een lange levensduur te garanderen. Het verlengstuk is 100 millimeter lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.
Kenmerken en voordelen
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Het mondstuk is gemaakt van kunststof
- Beschadiging van gevoelige oppervlakken wordt voorkomen als het mondstuk per ongeluk het oppervlak raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|118 x 20 x 20
Toepassingen
- Voor het reinigen van productiesystemen zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken