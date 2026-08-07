Handspuitpistool Classic TR
Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
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