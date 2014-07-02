HD-pistool 2500 l/u, 300 bar, M22x1,5, Food

High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 × 1,5.