Dankzij de enorme filtratie-efficiëntie van 99,95 procent houdt ons HEPA 13 filter zelfs de kleinste deeltjes in het bereik van enkele micrometers tegen. Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig opgevangen door de hoge filterprestaties en komen niet terug in de omgevingslucht. Het HEPA 13 filter is gecertificeerd in overeenstemming met de DIN EN 1822:2019 testnorm en voldoet ook aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige omgevingen.