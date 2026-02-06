HEPA-hygiënefilter
Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) verwijdert op betrouwbare wijze de fijnste deeltjes uit de afvoerlucht van de stofzuiger en zorgt voor merkbaar schonere lucht in de ruimte.
Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert met de hoogste efficiëntie de fijnste vuildeeltjes zoals pollen, allergenen en stof uit de afvoerlucht van uw stofzuiger. Dankzij de hoge filterprestaties is de afvoerlucht na het stofzuigen vaak schoner dan de omgevingslucht. Voor optimale prestaties en hygiëne raden wij aan om het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) eenmaal per jaar te vervangen.
Kenmerken en voordelen
HEPA-filtering volgens EN 1822:1998
- Garandeert de hoogste filterstandaarden en verwijdert betrouwbaar de kleinste deeltjes zoals stofdeeltjes, pollen en allergenen.
- Zorgt voor gezondere binnenlucht, ideaal voor mensen met allergieën.
Hoge kwaliteit materiaal
- Lange houdbaarheid van het product.
Eenvoudig in gebruik en filterverwijdering
- Bajonetsluiting voor snel en eenvoudig vervangen van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|89 x 89 x 35