Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert met de hoogste efficiëntie de fijnste vuildeeltjes zoals pollen, allergenen en stof uit de afvoerlucht van uw stofzuiger. Dankzij de hoge filterprestaties is de afvoerlucht na het stofzuigen vaak schoner dan de omgevingslucht. Voor optimale prestaties en hygiëne raden wij aan om het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) eenmaal per jaar te vervangen.