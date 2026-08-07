High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

De 20 m lange hogedrukslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor het inwendig reinigen van buizen (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).

Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele PVC-hogedrukslang
  • Minimaal gewicht en praktisch in gebruik.
  • Drukbestendig tot 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad M22x1.5
Lengte (m) 20
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,9
Reserveonderdelen High pressure hose pipe cleaning DN6 14M 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.