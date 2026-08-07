High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
De 20 m lange hogedrukslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor het inwendig reinigen van buizen (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).
Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele PVC-hogedrukslang
- Minimaal gewicht en praktisch in gebruik.
- Drukbestendig tot 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
- Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|140
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Lengte (m)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,9
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
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