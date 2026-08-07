High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad M22x1.5
Lengte (m) 30
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,6
Reserveonderdelen High pressure hose pipe cleaning DN6 14M 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.