Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar

15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter (mm) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 315
Lengte (m) 15
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,3