Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar
15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.
15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter (mm)
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|315
|Lengte (m)
|15
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3