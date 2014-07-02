Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|315
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,8