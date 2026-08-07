Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 220
Lengte (m) 40
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,4
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.