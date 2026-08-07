Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Lengte (m) 10
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,1
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