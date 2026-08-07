Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5
Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|1,5
|Aansluitdraad
|1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
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