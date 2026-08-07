Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5

Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
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