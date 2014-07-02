Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)
NW 8/155°C/400 bar
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,5