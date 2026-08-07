Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|15
|Aansluitdraad
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,7