Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting

Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,7