Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting

20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. NW 8/155 °C/250 bar.

20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. NW 8/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,5