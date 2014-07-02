Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. NW 8/155 °C/250 bar.
20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. NW 8/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5