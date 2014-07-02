Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5
20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.
20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|2*M22*1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5