Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5

20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.

20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 2*M22*1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,5