Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5