Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5

Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 × 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
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