Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.

1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock 

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