Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,7
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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