Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)
20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en manuele koppeling. M 22 x 1.5, met knikbescherming. Met dubbel staalelement verstevigd. Verdere gegevens : DN 8/155°C/400 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,1
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