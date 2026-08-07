Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting

Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)

20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en manuele koppeling. M 22 x 1.5, met knikbescherming. Met dubbel staalelement verstevigd. Verdere gegevens : DN 8/155°C/400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,1
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting