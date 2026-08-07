Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 30
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,9
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten