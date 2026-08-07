Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).

Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele PVC-hogedrukslang
  • Minimaal gewicht en praktisch in gebruik.
  • Drukbestendig tot 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 30
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,6
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa 

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