De bekledingszuigmond bereikt uitstekende reinigingsresultaten dankzij de wendbare onderkant en vier extra brede draadlifters, die zich bij het stofzuigen perfect aan het te reinigen oppervlak hechten. Hierdoor wordt vuil, met name dierenharen, snel en betrouwbaar van textieloppervlakken in de auto en thuis opgezogen. De bekledingszuigmond heeft een royale werkbreedte van 180 millimeter en is geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.