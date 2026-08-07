Huisdierhaar bekledingszuigmond
Extra brede bekledingszuigmond voor het betrouwbaar verwijderen van vuil, met name dierenhaar, van auto- en huishoudtextiel met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
De bekledingszuigmond bereikt uitstekende reinigingsresultaten dankzij de wendbare onderkant en vier extra brede draadlifters, die zich bij het stofzuigen perfect aan het te reinigen oppervlak hechten. Hierdoor wordt vuil, met name dierenharen, snel en betrouwbaar van textieloppervlakken in de auto en thuis opgezogen. De bekledingszuigmond heeft een royale werkbreedte van 180 millimeter en is geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
Kenmerken en voordelen
Extra breed mondstuk (werkbreedte 180 mm) met beweegbare onderkant en 4 extra brede draadhevels
- Biedt betere reinigingsprestaties en tijdsbesparing in vergelijking met de standaard bekledingszuigmond.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|NW 35
|Werkbreedte (mm)
|180
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|180 x 75 x 95
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Toepassingen
- Kofferbak
- Achterbank
- Autostoelen
- voetenruimte
- Automatten
- Gestoffeerde meubels, stoelen, matrassen, dierenmanden en bedden in huis
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen