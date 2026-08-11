Deze LED-werklamp is speciaal ontwikkeld voor directe montage op vloeistof-naar-pellet (L2P) apparaatmondstukken en verbetert de verlichting van het werkgebied. Onvoldoende verlichting kan het reinigingsresultaat nadelig beïnvloeden. Met een lichtstroom van 170 lumen biedt de LED-lamp optimale verlichting en verbetert de zichtbaarheid gedurende minstens 5 werkuren. De lamp wordt eenvoudig op de spuitmond bevestigd. Dankzij het lage gewicht heeft de lamp geen invloed op de bediening van het apparaat. De werklamp is ook waterdicht. Een CR123 lithium-ion batterij wordt meegeleverd, extra batterijen zijn apart verkrijgbaar.