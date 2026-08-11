De klemhouder zorgt voor meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Alleen de antennekop hoeft in de houder gestoken te worden en vervolgens met de klemvoorziening aan horizontale elementen geschroefd te worden. Met slechts één handbeweging kan de houder van horizontaal naar verticaal worden omgezet. Hierbij moet een vrij zicht van 100° naar de hemel behouden blijven. Het is aan te raden om de antenne te bevestigen aan het tuinjaas, balkon, klimrek, etc.