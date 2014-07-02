Kogel mondstukhouder

Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).

Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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