Als onderdeel van het 3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA- of schuimfilter, filtert het luchtinlaatfilter tijdens het zuigen fijnere deeltjes uit de lucht, voordat de lucht vervolgens weer wordt gereinigd door het uitblaasfilter (HEPA 12 of luchtuitlaat foamfilter, afhankelijk van het apparaat). Onze aanbeveling: Regelmatige reiniging van het luchtinlaatfilter door het opgehoopte stof af te kloppen en de filterreinigingstool van Kärcher te gebruiken. Te gebruiken met de VC 4 Cordless (Premium) myHome-, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- en VC 7 Cordless yourMax-apparaten.