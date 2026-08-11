Een perfect gazon begint met een perfecte maaibeurt. En dat krijg je alleen met het juiste mes. Het grasmaaimes voor de LMO 2-18 met een maaibreedte van 32 centimeter bereikt de gewenste maaihoogte, zelfs in moeilijke delen van de tuin. Het hoogwaardige, extra scherpe stalen mes laat geen rafelige grassprieten of ongelijkmatige oppervlakken achter. De accugrasmaaier levert dus betrouwbaar een perfect maairesultaat. Als het grasmaaimes moet worden vervangen, volstaan een paar eenvoudige handelingen - en u kunt verder met uw werk en genieten van de unieke geur van vers gemaaid gras.