Mes LMO 2-18
Het stalen grasmaaimes wordt eenvoudig in de LMO 2-18 accumaaier geïnstalleerd. Met 32 cm maaibreedte zorgt het voor een strak maairesultaat.
Een perfect gazon begint met een perfecte maaibeurt. En dat krijg je alleen met het juiste mes. Het grasmaaimes voor de LMO 2-18 met een maaibreedte van 32 centimeter bereikt de gewenste maaihoogte, zelfs in moeilijke delen van de tuin. Het hoogwaardige, extra scherpe stalen mes laat geen rafelige grassprieten of ongelijkmatige oppervlakken achter. De accugrasmaaier levert dus betrouwbaar een perfect maairesultaat. Als het grasmaaimes moet worden vervangen, volstaan een paar eenvoudige handelingen - en u kunt verder met uw werk en genieten van de unieke geur van vers gemaaid gras.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het maaimes komt het maaisel in de grasvanger terecht.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 2-18 accugrasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|32
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|316 x 67 x 10
Toepassingen
- Gazon