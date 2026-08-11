Mes LMO 3-18
Het grasmaaimes met een maaibreedte van 34 cm is ideaal voor gebruik in de LMO 3-18 op accu en zorgt voor uitstekende maairesultaten.
Het extra scherpe stalen mes van de accu LMO 3-18 grasmaaier laat geen rafels achter. Met een maaibreedte van 34 centimeter maait hij het gazon zuiver en laat hij geen oneffenheden achter, zelfs op moeilijke plekken. Met slechts een kleine inspanning snijdt het stalen mes elke grasspriet precies op de juiste hoogte, voor een uitstekend maairesultaat. Als het grasmaaimes moet worden vervangen, zijn er maar een paar eenvoudige handelingen nodig en kan het weelderige groen doorgaan. Dankzij de slimme vorm van het mes belandt het maaisel in de grasvanger. Dit maakt maaien leuk.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het maaimes komt het maaisel in de grasvanger terecht.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 3-18 accugrasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|34
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|335 x 68 x 14
Toepassingen
- Gazon