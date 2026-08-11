Het extra scherpe stalen mes van de accu LMO 3-18 grasmaaier laat geen rafels achter. Met een maaibreedte van 34 centimeter maait hij het gazon zuiver en laat hij geen oneffenheden achter, zelfs op moeilijke plekken. Met slechts een kleine inspanning snijdt het stalen mes elke grasspriet precies op de juiste hoogte, voor een uitstekend maairesultaat. Als het grasmaaimes moet worden vervangen, zijn er maar een paar eenvoudige handelingen nodig en kan het weelderige groen doorgaan. Dankzij de slimme vorm van het mes belandt het maaisel in de grasvanger. Dit maakt maaien leuk.