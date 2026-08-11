Mes LMO 4-18 Dual
Geen rafelige grassprieten, geen oneffenheden - dankzij het scherpe stalen grasmaaimes met een maaibreedte van 37 cm voor de LMO 4-18 Dual.
Het gazon is gemaaid, het maaisel is in de grasvanger beland dankzij de slimme vorm van het mes en het resultaat is perfect - een perfecte dag in de tuin. Dit is te danken aan het scherpe stalen mes van de LMO 4-18 Dual accugrasmaaier, dat geen grasspriet uitrafelt of oneffenheden in het gazon achterlaat. Het mes bereikt de gewenste maaihoogte over een maaibreedte van 37 centimeter en laat een gazon achter dat een lust voor het oog is. Het verwisselen van het grasmaaimes vereist slechts een paar eenvoudige stappen.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het maaimes komt het maaisel in de grasvanger terecht.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 4-18 Dual accugrasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|37
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|370 x 94 x 18
Toepassingen
- Gazon