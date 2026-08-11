Het gazon is gemaaid, het maaisel is in de grasvanger beland dankzij de slimme vorm van het mes en het resultaat is perfect - een perfecte dag in de tuin. Dit is te danken aan het scherpe stalen mes van de LMO 4-18 Dual accugrasmaaier, dat geen grasspriet uitrafelt of oneffenheden in het gazon achterlaat. Het mes bereikt de gewenste maaihoogte over een maaibreedte van 37 centimeter en laat een gazon achter dat een lust voor het oog is. Het verwisselen van het grasmaaimes vereist slechts een paar eenvoudige stappen.